Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Облачная погода без осадков и с температурой воздуха не выше плюс 3 градусов прогнозируется в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему день выдастся относительно погожим, но холодным с температурным фоном на несколько градусов ниже климатической нормы конца октября", — сказали в центре погоды во вторник.

По данным "Фобос", в столице установится погода с переменной облачностью, без осадков. Максимальная температура в городе не превысит 1-3 градусов выше нуля, а по области от 0 до плюс 5 градусов.

"Атмосферное давление сегодня повысится на 20 единиц выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба", — сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.