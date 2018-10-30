Роскачество рассказало, как выбрать вкусную тыкву

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Эксперты Роскачества дали рекомендации, как выбрать вкусную тыкву, чем отличаются виды этого овоща, и в чем его польза, говорится в сообщении организации.

Всего существует три группы тыкв: крупноплодная, твердокорая и мускатная. Крупноплодная тыква представляет собой крупные округлые плоды, масса которых может достигать нескольких сотен килограммов. "Этот сорт характеризуются разнообразной окраской … от кремового до насыщенно-желтого или даже ярко-оранжевого цвета. Такой плод богат содержанием сахаров и каротина, а значит, она хорошо подходит для запекания, овощного рагу. Она не теряет своих потребительских свойств при длительном хранении", — говорится в сообщении.

Твердокорая тыква тоже круглая, но не дает крупных плодов, зато быстро спеет и у нее самые вкусные семена. "Мякоть ее немного жестковата, поэтому такая тыква больше подойдет для приготовления супов, пюре. По сравнению с крупноплодной тыквой у твердокорой кожура толще и грубее, а мякоть – более волокнистая и рыхлая", — уточняют специалисты.

Мускатная тыква, по словам экспертов, самая вкусная и сладкая. "Ее мякоть имеет плотную маслянистую консистенцию, без излишних волокон. Кстати, ее мякоть может содержать до 11,5% сахаров, что делает ее хорошим десертом", — сообщает Роскачество. Эксперты уточняют, что наибольшее распространение получили сорта грушевидной формы — "Баттернат" (масляный орех), которые и преобладают в торговле.

При этом некоторые плоды тыквы могут горчить – это связано с содержанием в них кукурбитацина – соединения, характерного для всех представителей семейства тыквенных. Причиной их накопления может быть чрезмерная жара и недостаточный полив. Кукурбитацины обладают комплексом положительных свойств: противоопухолевых и противовоспалительных. Тыквы всех видов содержат много сахаров, пектина и каротина. Богата тыква и минералами, прежде всего калием, кальцием, фосфором. В семенах содержится большое количество жиров и белков.

"Выбирая тыкву в магазине в первую очередь, следует ориентироваться на то, чтобы плод был вызревшим. Корка плода должна быть плотной, без существенных повреждений, с подсохшей плодоножкой — хвостиком. Размер, цвет плода существенного влияния на его потребительские свойства не оказывает", — отмечают специалисты. Кроме того, ради санитарной безопасности они не рекомендуют покупать половинки тыквы.