В Госдуму внесли проекты об ужесточении наказания за оставление места ДТП

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Проекты законов, которые предлагают повысить уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места ДТП, повлекшего тяжкие последствия, внесены в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров РФ.

Одним из законопроектов, в частности, предлагается установить повышенную уголовную ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, при условии наступления тяжких последствий, если это лицо скрылось с места совершения ДТП.

Законопроекты рассмотрены и одобрены на заседании правительства 25 октября 2018 года.