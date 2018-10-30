У тигра из Приморья, лежавшего у реки, нашли инфекционное заболевание

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Специалисты выясняют причину инфекционного заболевания, которое, по предварительным данным, обнаружили у тигра, несколько дней пролежавшего у реки в Приморье, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В местных соцсетях на прошлой неделе распространилось видео, снятое с лодки на реке. На нем видно, как тигр лежит на косе и не уходит при приближении судна с рыбаками. Центр "Амурский тигр" сообщал, что на этом же месте лежащего на берегу хищника в течение нескольких дней видели и местные жители. Агрессии тигр не проявлял, но и не сторонился людей. Охотнадзор попытался отогнать зверя в лес, но не получилось. Специалисты полагают, что такое поведение тигра может говорить о его ранении или болезни, зверя поймали и поместили в реабилитационный центр "Утес" Хабаровского края. Внешний осмотр показал, что визуальных повреждений у тигра нет.

"Сейчас тигру дают препараты общего спектра, антибиотики, иммуноподдерживающие – от наиболее распространенных болезней кошачьих. Они оказывают положительное воздействие. На этой неделе будут первичные результаты анализов, их еще нужно будет перепроверить. Пока общий анализ крови показывает, что у тигра инфекционное заболевание, а какой вирус его вызвал, специалисты выясняют", — отметил собеседник.

По его словам, пока врачи ждут окончательных результатов полного обследования тигра. Часто у диких кошек встречается снижение иммунитета, вызванное паразитарными болезнями или огнестрельными ранениями, следы которых со временем сложно обнаружить.

"Сейчас тигр получает лечение. Если изначально он отказывался от еды и питья, был вялым, то после трех дней интенсивного лечения состояние зверя стало улучшаться. Он впервые за эти дни поел, попил, стал более подвижным. Это говорит о том, что лечение выбрали правильное", — сказал Арамилев.