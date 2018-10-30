МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Александр Чернышев. Меченые купюры, камера-пуговица, "болгарка", больше десяти оперативников и бойцы СОБРа — такие ресурсы задействовали для уникальной спецоперации в Москве. Сначала силовики задержали двух темнокожих сутенеров с поличным — на продаже нигерийки бизнесмену в столичном кафе, а затем ворвались с обыском в бордель, где находились остальные девушки. Подробности полицейского рейда — в эксклюзивном репортаже РИА Новости.

"Сбил цену с 40 до 35 тысяч долларов" © Кадр из видео Движения "Альтернатива" Как нигерийки попадают в сексуальное рабство в России

К одиннадцати утра 23 октября в офис "Альтернативы" (общественной организации, занимающейся освобождением людей из рабства) начали стягиваться люди. У многих под верхней одеждой — кобура с табельным оружием. Всего собралось около двадцати человек: опера, химики, переводчики, техники Московского уголовного розыска, следователи, понятые и добровольцы. Офисное помещение превратилось в настоящий штаб.

Предстоит уникальная операция: контрольная закупка нигерийской проститутки. "По легенде я — богатенький трейдер, который хочет за 35 тысяч долларов обзавестись покорной гражданской женой. Мне приглянулась молоденькая Фейвор, я ее уже вызывал. Несколько раз предварительно созвонился с сутенерами. Узнал, хорошо ли она готовит и не вздумает ли от меня сбежать. Меня постарались убедить, что отвечают за ее преданность и примерное поведение. Сказали, что с документами у нигерийки тоже все в порядке. С первоначальных 40 тысяч долларов сбил цену до 35-ти", — говорит РИА Новости активист "Альтернативы" Владимир Малинин (имя изменено по его просьбе. — Прим. ред.).

Фейвор (ее имя тоже изменено. — Прим. ред.), как и многие другие нигерийки, стала московской проституткой не по своей воле. РИА Новости уже публиковало материал о вызволении таких девушек из сексуального рабства. Мы рассказывали, как соотечественники сначала обещают им нормальную работу или учебу в России, а по приезде запугивают кровавыми вуду-обрядами с клятвами верности "госпоже", назначают цену за свободу в 40-50 тысяч долларов и заставляют отрабатывать долг телом.

Такая же история произошла и с 19-летней Фейвор. Устав от проституции и побоев сутенерши, девушка решила бороться за себя и согласилась сотрудничать с активистами "Альтернативы", которые несколько месяцев назад вызвали ее в качестве клиентов. Это позволило собрать доказательства на "хозяев" и привлечь к делу полицию.

© Фото : общественная организация "Альтернатива" Шрамы от побоев на спине Фейвор © Фото : общественная организация "Альтернатива" Шрамы от побоев на спине Фейвор

"К сожалению, сутенеры старательно внушают девушкам недоверие к российской полиции, поэтому к нам они не обращаются. Только на чемпионат по футболу в страну приехали 1800 нигериек, и более половины задействованы в грязном бизнесе, но с 2015 года ни одного уголовного дела о продаже совершеннолетних людей не возбуждено. Поэтому, получив от "Альтернативы" информацию, мы все проверили и подключились к делу", — пояснил РИА Новости источник в МВД.

"Товар напряжен"

Первая фаза операции — подготовка денежной куклы. В присутствии понятых эксперты обрабатывают специальным невидимым порошком фальшивые купюры (настоящие только сверху и снизу пачек) — всего на два миллиона сто тысяч рублей. Порошок проявляется лишь под ультрафиолетовым излучением, а при соприкосновении с купюрами его следы остаются на руках. Это поможет доказать факт получения денег подозреваемыми.

Затем следователи подготавливают оборудование для прослушки и видеосъемки в помещении одного из московских кафе, где и будет происходить "закупка". Все как в кино: камера-пуговица на рубашке Малинина, дополнительный микрофон в элегантной дамской сумочке оперативницы. Она с "любимым" сядет за соседний стол. Персонал заведения не в курсе происходящего — их ждет малоприятный сюрприз.

— Главное, в ходе операции не изобличить самих себя, — шутят сотрудники, обсуждая возможные варианты развития событий. И оживленно спорят, каким приемом лучше уложить стокилограммового нигерийца.

— Через бедро его! — предлагает один.

— На прогиб надежнее, — замечает другой.

Впрочем, за пазухой у них боевое огнестрельное оружие — все серьезно.

Руководитель операции готовит Малинина к общению с "продавцами": "Веди себя естественно, в разговоре с Гифт (так сутенерша Фейвор представилась "покупателю" по телефону. — Прим. ред.) тяни время, пока не подъедет Дэвид ("смотрящий" за борделем, уроженец Нигерии, гражданин России, последние 15 лет живет в Москве. — Прим. ред.). Торгуйся до последнего. Это вызовет к тебе только уважение и доверие. Остальное — наша работа. Когда передашь деньги, по условному сигналу от агентов в здании мы поймем, что пора действовать".

Вскоре, прихватив фальшивые купюры, Малинин отправляется в кафе и садится за заранее забронированный столик. "Союзник, прием: мы начинаем", — оперативник из штаба информирует по рации полицейских снаружи и внутри здания.

Через 15 минут мы с сотрудниками "Альтернативы" заходим в то же кафе и садимся неподалеку от отдельного зала, где за одним из столиков уже идут переговоры о продаже нигерийки. Фейвор знает, что должно произойти, поэтому ей непросто сохранять спокойствие.

Едим пиццу и стараемся беседовать на отстраненные темы, чтобы персонал ничего не заподозрил и не испортил операцию. Пока все достаточно расслаблены: Дэвида еще нет, а без него задержание не имеет смысла — ждем.

Однако что-то пошло не так: через полчаса Владимир на наших глазах покидает кафе. За ним последовали и мы. Оказалось, Дэвид опаздывает на несколько часов. Малинин не растерялся: объяснил сутенерше, что работает неподалеку и как только "главный" появится, вернется, чтобы продолжить переговоры. Те согласились и остались ждать в кафе.

Во время вынужденного перерыва на обед оперативники беспокоятся, что Фейвор может перенервничать и испортить дело. Видимо, у полицейских сработало шестое чувство. Через несколько минут на телефон Владимира от нее приходит эсэмэска: "Почему так долго? Мне страшно". Агенты в кафе по аудиосвязи подтверждают: "Товар напряжен".

"Объект на подходе"

Отступать поздно, Малинину ничего не остается, кроме как приободрить девушку ответной эсэмэской: "Не переживай, все под контролем. Будь сильной!"

После трех томительных часов ожидания молчание в штабе прерывает рация: "Предполагаемый объект движется в сторону кафе. Все на исходную".

Первым выходит Владимир, за ним через десять минут — я и координатор "Альтернативы" Юлия Силуянова. Она просит официантку посадить нас туда, "где потише". Бинго: заходим в тот самый зал и занимаем соседний с переговорщиками столик — там уже все в сборе.

Сидя к нигерийцам спиной, я рассказываю Юлии о своем недавнем отпуске и налегаю на тирамису — рука с ложкой немного дрожит. Из-за спины доносятся обрывки фраз:

— Скидку сделай. С ней проблем не оберешься! — торгуется Владимир.

— Доллар и так вырос, а ты те же деньги в рублях принес — вот тебе и скидка, — не сдает позиций Дэвид.

Через 15 минут официант приносит нашим соседям бокалы с дорогими коктейлями. Значит, все-таки договорились и решили отметить сделку.

Спустя еще минуту в зал врываются пятеро муровцев: "Москоу полис! Донт мув!" Они возвращают вставшего было на ноги здоровяка Дэвида на место и надевают на него наручники. То же происходит с Гифт. С их стола убирают ножи и вилки — чтобы не наделали глупостей. Фейвор отсаживают подальше — спиной к бывшим хозяевам.

Нас же просят удалиться — следователям нужно осмотреть место происшествия. Свободные оперативники уводят Фейвор в штаб — после случившегося ее потряхивает. Забавно наблюдать, как пятеро здоровенных полицейских успокаивают хрупкую темнокожую дамочку.

Однако нигерийке не до шуток. "Она лупила меня проводом — все время по одному и тому же месту, а остальных девушек заставляла держать. Прямо в нижнем белье выталкивала из окна второго этажа. Прижигала раскаленным утюгом, морила голодом. Пожалуйста, не отдавайте меня обратно!" — в слезах умоляет Фейвор. На ее руках и спине шрамы. Кажется, даже видавшие виды оперативники в шоке от таких откровений.

"Всем лежать!"

Ночь только начинается. Пока следователи осматривают место происшествия, мы готовимся к выезду в бордель. Там удерживают других нигериек. По словам Фейвор, в том числе 16-летнюю Тару — Дэвид лишил ее девственности, чтобы сделать "работоспособной".

К четырем часам утра все готовы к захвату. По команде бойцы СОБРа "болгаркой" пилят дверь. Поняв, что запахло жареным, девушки открывают сами. С криками "Всем лежать!" спецназ укладывает четырех нигериек на пол: сутенершу и трех проституток, одна из которых на вид еще совсем ребенок.

Дальше за дело берутся оперативники: перевернув всю квартиру, среди горы обуви, одежды и париков они находят не меньше двадцати сотовых телефонов и записные книжки, в которых девушки вели учет доходов.

— Мы честно зарабатываем! Делаем прически. Не понимаю, что вам здесь нужно, — пытается через переводчика оправдаться глубоко беременная все от того же Дэвида сутенерша. Все платье на подмышках мокрое — видно, что ночной визит силовиков не доставил ей удовольствия.

— Ага, смотрю, тысячи долларов на укладке зарабатываете. Я, кстати, тоже шаман — только племени МУР. Вмиг порчу наведу, лет на десять тюрьмы, так что ведите себя смирно. Так и переведи, — говорит полицейский.

Другие девушки тоже лепечут на английском, что ничего не понимают: кто-то боится "хозяйки", другие уже втянулись в грязный бизнес и мечтают сами управлять таким же борделем, когда заплатят за собственную свободу.

Вскоре по звонку сотрудников приезжают владельцы квартиры. "Теща сдала ее той беременной женщине и Дэвиду — думала, семейная пара. Когда приходила за квартплатой, нигерийка встречала ее в одиночестве, везде было чистенько. Нам и в голову не могло прийти, что здесь бордель. Хотя мне идея сдавать иностранцам сразу не понравилась", — признается корреспонденту РИА Новости Сергей, грустно оглядывая перевернутую вверх дном квартиру.

После необходимых оперативных мероприятий наряд полиции увозит нигериек в отдел. "В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из УВД по ЦАО задержали неработающих 38-летнего жителя Московской области и 25-летнюю гражданку Республики Нигерия, которые подозреваются в совершении сделки по купле-продаже соотечественницы. В настоящее время подозреваемые переданы в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий", — подводит итоги спецоперации для РИА Новости пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Следственный комитет также выполнил свою часть работы. "ГУ СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении мужчины и женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ — "Торговля людьми с перемещением через государственную границу Российской Федерации", — сказано в сообщении на сайте ведомства.

© Фото : общественная организация "Альтернатива" Подозреваемые в совершении сделки по купле-продаже девушки в зале суда © Фото : общественная организация "Альтернатива" Подозреваемые в совершении сделки по купле-продаже девушки в зале суда

Вечером 26 октября состоялось первое заседание Таганского районного суда Москвы. "По итогам Гифт и Дэвид ближайшие два месяца проведут в СИЗО", — сообщил агентству источник в МВД.

Расследование уголовного дела продолжается, РИА Новости будет следить за развитием событий.