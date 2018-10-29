Дороги Москвы впервые этой осенью обработают против гололеда

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Специализированная коммунальная техника в Москве впервые в текущем осенне-зимнем сезоне проведет выборочную противогололедную обработку улично-дорожной сети вечером понедельника из-за непогоды, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что противогололедными материалами, в частности, обработают мосты, тоннели, эстакады, набережные, путепроводы, затяжные подъемы и спуски, площадки торможения на остановках общественного транспорта, объекты рядом с ТЭЦ и открытыми водоемами.