Дороги Москвы впервые этой осенью обработают против гололеда

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Специализированная коммунальная техника в Москве впервые в текущем осенне-зимнем сезоне проведет выборочную противогололедную обработку улично-дорожной сети вечером понедельника из-за непогоды, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Из-за ухудшения погодных условий — снега, понижения температуры, условий для гололедицы — будет проведена выборочная противогололедная обработка опасных для движения транспорта участков дорог", — рассказал Бирюков.

Он уточнил, что противогололедными материалами, в частности, обработают мосты, тоннели, эстакады, набережные, путепроводы, затяжные подъемы и спуски, площадки торможения на остановках общественного транспорта, объекты рядом с ТЭЦ и открытыми водоемами.