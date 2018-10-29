Подброшенных к редакции "Новой газеты" овец увезли в приют

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. "Новая газета" отправила подброшенных к редакции овец в подмосковный приют и обещает принять участие в их судьбе и в любой момент готова предъявить их полиции для проведения следственных действий, заявила РИА Новости пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

В понедельник неизвестные привезли к зданию редакции "Новой газеты" в Потаповском переулке три клетки с овцами, одетыми в жилетки с надписью "Пресса".

"Передали в подмосковный приют, оставили там на ответственное хранение… Они уже там. Ответственное хранение предполагает, что их не съедят. Если потребуют следственные органы, то мы их сразу предъявим для следственных действий. И да, если это приют, то будем что-то подкидывать на еду, на содержание", — сказала Прусенкова.

Это не первая "посылка" от неизвестных, которую получает издание в последнее время. К зданию, где расположена редакция "Новой газеты", 17 октября неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов, а на следующий день там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана. В самом издании связали получение угроз с профессиональной деятельностью.