МЧС предупредило о гололедице в Москве в ночь на вторник

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает о гололедице в ночь на вторник, 30 октября.

"Неблагоприятные природные явления: ночью на дорогах и тротуарах местами гололедица", — говорится в прогнозе на сайте ведомства.

По прогнозу синоптиков в ночь на 30 октября в Москве прогнозируется минус 4 — минус 2 градуса, днём 30 октября 0 — плюс 2 градуса. Ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днём переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 6-11 метров в секунду, отмечается в сообщении.