Васильева считает, что изучать Гомера в пятом классе рано

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что пятиклассникам еще рано изучать творчество древнегреческого поэта Гомера.

"Я согласна, что "Илиада" и "Одиссея" для пятого класса — это рано. Там нужно объяснять каждое слово", — сказала Васильева на встрече с участниками российского движения школьников.

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В настоящее время движение охватывает свыше девяти тысяч школ, а в мероприятиях движения приняли участие свыше 450 тысяч человек.