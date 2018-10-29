Эксперт рассказала о развитии экологической журналистики в России

МУРМАНСК, 29 окт – РИА Новости. Российским СМИ не хватает журналистов, пишущих на узкие темы, в частности, о проблемах экологии, а экологическая журналистика только начинает развиваться в России, считает руководитель проекта "Экологический пресс-центр" в Общественной палате РФ Владислава Ковалевская.

Такое мнение прозвучало на форуме журналистов-экологов "ЭКО-Медиа-Барентс-2018". Трехдневный форум для СМИ стран Баренц-региона, в ходе которого проходят дискуссии, презентации и доклады по актуальным проблемам современных медиа, пишущих об экологии, открылся в Мурманске в понедельник.

"Мы сталкиваемся с тем, что в СМИ совсем не пишут об экологии профессиональные материалы. Это или скандальные новости – то, что вызывает социальные конфликты, либо благополучные статьи, которые не вызывают интереса у широкой общественности. Экологическая журналистика только начинает развиваться в России", — отметила Ковалевская.

По ее мнению, еще несколько лет назад экологов воспринимали как "странных людей", не воспринимали всерьез. "Сегодня не хватает узких специалистов в СМИ – прежде всего, тех, кто мог бы писать про экологию – это люди, которые смогут разобраться, привлечь экспертов и доступно рассказать о том, что происходит, о том, что беспокоит общественность", — добавила эксперт.

По мнению представителя общественной палаты РФ Василия Ходякова, СМИ, пишущие об экологии, сегодня пока получают скромную аудиторию. "Есть разница между освещением экопроектов на западе и в России. Разница в заинтересованности экологической тематикой – огромная проблема. В системе ценностей экология на западе занимает одно из первых мест. У нас мы рассматриваем, что это далеко не основополагающие проблемы", — отметил Ходяков.

Участники форума отметили необходимость консолидации сил власти, гражданского общества, активистов и СМИ для привлечения внимания к проблемам экологии.

Организаторами форума "ЭКО-Медиа-Барентс-2018" выступили Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс", АНО "ПОМОР" совместно с профильным комитетом Общественной Палаты РФ, Союзом журналистов России, министерством природных ресурсов РФ и администрацией Мурманской области при поддержке ведущих СМИ России. Форум пройдет в течение трех дней в Мурманске и Киркенесе.

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