МУРМАНСК, 29 окт – РИА Новости. России необходимо создавать популярные и вызывающие доверие медиаресурсы за рубежом, прежде всего, в Баренцевом регионе, где уже успешно работают иностранные СМИ на русском языке, заявил руководитель центра экологического консалтинга и мониторинга "Помор" Тимофей Суровцев на форуме журналистов-экологов "ЭКО-Медиа-Барентс-2018".

Трехдневный форум для СМИ стран Баренц-региона, в ходе которого пройдут дискуссии, презентации и доклады по актуальным проблемам современных медиа, пишущих об экологии, открылся в Мурманске в понедельник.

По словам Суровцева, в настоящее время на рынке национальных СМИ наблюдается рост числа средств массовой информации – всего за полгода число зарегистрированных СМИ в России выросло на тысячу, притом что в прошлом году их число сократилось на 4%.

Кроме того, сегодня российские СМИ стремятся выходить на международную арену, что подтверждается ростом количества разрешений на распространение информации за рубежом. Сегодня российские СМИ вещают на 163 языках – менее чем за два года их число выросло на 50%. Появились СМИ на датском, исландском, румынском и даже каталанском.

"Однако в Баренцевом регионе статистика печальнее. Например, в Норвегии около 10 медиа, которые вещают на русском языке. Они активны и завоевывают аудиторию", — пояснил Суровцев. Примерно такая же ситуация, по его словам, наблюдается в Финляндии, где консульство работает в соцсетях, проводит конкурсы и лотереи.

"У нас нет популярного ресурса, который был бы востребован. Задача – сделать так, чтобы голос российских СМИ за рубежом стал сильнее, степень доверия к нашим новостям возросла, чтобы на нас стали смотреть как на равных", — отметил Суровцев.

Организаторами форума "ЭКО-Медиа-Барентс-2018" выступили Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс", АНО "ПОМОР" совместно с профильным комитетом Общественной палаты РФ, Союзом журналистов России, Министерством природных ресурсов РФ и администрацией Мурманской области при поддержке ведущих СМИ России. Форум пройдут в течение трех дней в Мурманске и Киркенесе.

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