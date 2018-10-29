Колокольцев уволил главу новосибирского управления ГИБДД

НОВОСИБИРСК, 29 окт – РИА Новости. Начальник управления ГИБДД по Новосибирской области полковник Сергей Штельмах уволен с должности, сообщил РИА Новости в понедельник представитель областного главка МВД.

"Он уволен приказом министра внутренних дел РФ", — сказал собеседник агентства, не уточнив конкретных формулировок приказа и возможных причин.

Новосибирское управление ГИБДД Сергей Штельмах возглавлял с 2006 года. В последнее время неоднократно появлялись слухи о его отставке, которые ранее не подтверждались.