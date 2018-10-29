В Москве завершили первый этап работ по газификации поселка Толстопальцево

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. "Мосгаз" завершил первый этап работ по газификации поселка Толстопальцево в районе Внуково в Западном административном округе (ЗАО) Москвы, в рамках программы специалисты проложили более 11 километров газопроводов, сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства (КГХ) столицы.

"В рамках программы газификации поселка Толстопальцево в Западном административном округе города Москвы специалистами АО "Мосгаз" проложено более 11 километров газопроводов и завершено строительство двух газорегуляторных пунктов "Заря" и "Поляны", что позволит уже в I квартале 2019 года подключить первых потребителей на данной территории", — говорится в сообщении.

Так, в ходе работ специалистами АО "Мосгаз" проложено четыре километра полиэтиленовых газопроводов высокого давления и более семи километров полиэтиленовых газопроводов среднего и низкого давления. Помимо прокладки газопроводов, первый этап включал в себя строительство газорегуляторных пунктов (ГРПБ) "Заря" и "Поляны" — современные здания ГРПБ с автоматизированной системой измерения и регулирования давления газа, контроля доступа, видеонаблюдения и антитеррористической защиты.

"Внедрение современного газового оборудования и систем автоматизации позволит значительно повысить надежность ГРПБ и осуществлять их управление в дистанционном режиме из Центрального диспетчерского управления АО "Мосгаз". Проложенные газовые сети также оснащены запорными устройствами с электроприводами и возможностью дистанционного управления, что позволяет в разы сократить время перекрытия участка газовой сети с двух часов до полутора минут" — пояснили в КГХ.

Отмечается, что при выполнении работ специалистами "Мосгаз" применяется прогрессивный метод прокладки с использованием полиэтиленовой трубы, не подвергающейся электрохимической коррозии и обеспечивающей нормативный срок эксплуатации не менее 50 лет. Более того, для максимальной надежности системы над трассой газопровода прокладывается специальная сигнальная лента с медным проводом-спутником. Современная технология позволяет, при необходимости, предельно точно определить местонахождение газопровода и эффективно защитить газовую сеть от механических повреждений.

Согласно плану, полное завершение газификации поселка Толстопальцево намечено на декабрь 2020 года, а первые потребители появятся уже в начале 2019 года.

В КГХ напомнили, что строительство газопроводов и новых газорегуляторных пунктов с последующим вводом в эксплуатацию — часть комплекса мероприятий, разработанного для ликвидации дефицита пропускной способности существующих сетей. Новая система позволит обеспечить газоснабжение существующего и перспективного жилого сектора поселка Толстопальцево, деревни Постниково, СПК "Поляна-98", СНТ "Фронтовики", СНТ "Луч", СНТ "Заря", СНТ "Искра", СНТ "Ручеек", а также СНТ "Стрелец". Уже сегодня некоторые из этих участков готовятся к подключению к газораспределительной системе Москвы.