Первую советскую атомную подлодку "Ленинский комсомол" хотят сделать музеем

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Музей планируют сделать на базе первой советской атомной подлодки "Ленинский комсомол", создание которой 60 лет назад положило начало развитию отечественного атомного подводного флота, сообщил журналистам в понедельник президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

Ранее такие предложения уже неоднократно озвучивались, но пока в жизнь не претворены. Нынешняя инициатива выдвинута в связи с 100-летним юбилеем создания комсомола, который празднуется сегодня.

"Мы хотели бы выступить с идеей музеефикации лодки "Ленинский комсомол", она еще держится на плаву. Сейчас ищем людей, которые могли бы помочь нам в создании музея на базе этой подлодки", — сказал Рахманов на церемонии передачи макета данной субмарины Музею современной истории в Москве.

На борту АПЛ "Ленинский комсомол" в сентябре 1967 года произошла трагедия на 56-е сутки похода при возвращении субмарины в подводном положении с боевой службы. В первом отсеке вспыхнул пожар. Командир второго отсека капитан-лейтенант Анатолий Маляр принял единственное верное решение и закрыл изнутри переборочную дверь между вторым и третьим отсеками, остановив распространение огня, чем спас лодку от гибели. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Подлодка, выведенная из состава Северного флота в 1991 году, была доставлена на завод "Нерпа" в Мурманской области из Гремихи в 2005 году. На сегодня подлодка "Ленинский комсомол" готова выполнять функции музея, но до сих пор не определена ее ведомственная принадлежность и не согласовано место нахождения: оставить лодку на Северном флоте или перевести в Санкт-Петербург.