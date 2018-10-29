Первую советскую атомную подлодку "Ленинский комсомол" хотят сделать музеем

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Музей планируют сделать на базе первой советской атомной подлодки "Ленинский комсомол", создание которой 60 лет назад положило начало развитию отечественного атомного подводного флота, сообщил журналистам в понедельник президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.
"Мы хотели бы выступить с идеей музеефикации лодки "Ленинский комсомол", она еще держится на плаву. Сейчас ищем людей, которые могли бы помочь нам в создании музея на базе этой подлодки", — сказал Рахманов на церемонии передачи макета данной субмарины Музею современной истории в Москве.
Подлодка, выведенная из состава Северного флота в 1991 году, была доставлена на завод "Нерпа" в Мурманской области из Гремихи в 2005 году. На сегодня подлодка "Ленинский комсомол" готова выполнять функции музея, но до сих пор не определена ее ведомственная принадлежность и не согласовано место нахождения: оставить лодку на Северном флоте или перевести в Санкт-Петербург.