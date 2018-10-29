КС обязал пересмотреть дело физика о выплатах за неиспользованный отпуск

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело российского физика, академика РАН Михаила Данилова, которому было отказано в выплате компенсации за отпуск, не использованный в течение 15 лет, следует из материалов суда.

Постановление по делу о проверке конституционности ряда положений Трудового кодекса (ТК) РФ на основании жалоб Данилова и еще нескольких заявителей опубликовано на сайте КС РФ в понедельник. Согласно этому документу, податели жалоб оспаривали первую часть статьи 127, которая устанавливает, что при увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска. Также оспаривалась первая часть статьи 392, которая устанавливает сроки обращения в суд, когда право на компенсацию оказалось нарушено.

В частности, как отмечается в постановлении КС, Данилов при увольнении по сокращению штата с должности главного научного сотрудника Института теоретической и экспериментальной физики в декабре 2015 года не получил компенсации за отпуска, которые не были использованы в 1997-2012 годах. Суды, куда обратился ученый, отказали ему в выплатах на основании конвенции Международной организации труда (МОТ), которая предусматривает, что срок взыскания компенсации составляет 21 месяц с момента окончания того года, за который должен был быть предоставлен отпуск. Эта же конвенция стала основанием для судебных решений в отношении трех других заявителей, ранее работавших в компании "Делойт и Туш СНГ" и добившихся только частичной компенсации неиспользованных отпусков.

Конституционный суд согласился с тем, что права подателей жалоб оказались нарушены, одновременно указав на конституционность оспариваемых ими норм ТК. По оценке КС, эти положения не ограничивают право работника на получение при увольнении денежной компенсации за все неиспользованные отпуска. Если такая компенсация не была выплачена, работник вправе взыскать ее независимо от того, сколько времени прошло с момента окончания того года, за который полагался отпуск.

КС РФ также констатировал неверное истолкование некоторыми судами конвенции МОТ, что вместе с ее применением во взаимосвязи с ТК РФ привело к ограничениям прав работников.

"Правоприменительные решения, принятые по делам (заявителей) подлежат пересмотру в установленном порядке", — указал КС.