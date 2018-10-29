Аэропорту Калининграда могут присвоить имя Иммануила Канта

КАЛИНИНГРАД, 29 окт — РИА Новости. Имя философа Иммануила Канта внесено в лонг-лист имен-претендентов для присвоения калининградскому аэропорту в рамках проекта "Великие имена России", сообщила РИА Новости председатель общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева.
"До 30 октября любой человек может зайти на сайт Великиеимена.рф и внести то имя, которое ему кажется правильным. Есть границы — 500 и более голосов, за философа Канта проголосовали не меньше, чем 500 человек, поэтому его имя внесли в список", — рассказала Аринцева.
После соцопроса из лонг-листа отберут три наиболее популярные фамилии, которые попадут в шорт-листы и выйдут на итоговое голосование. Пройдет оно с 8 по 30 ноября на сайте Великиеимена.рф.
С идеей присвоения международным аэропортам России имен великих российских соотечественников выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Координировать работу будет Общественная палата РФ. В проекте "Великие имена России" участвуют 45 аэропортов в стране.
Философ и ученый, родоначальник немецкой классической философии, Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград), где прожил всю свою жизнь. Написал труды, в которых обосновал многие философские идеи и учения, имеющие значение и для современной теоретической и практической философии, этики, культуры, политики, логики. Могила философа Канта находится у стен Кафедрального собора в Калининграде.
Во время Семилетней войны — с 1758 по 1762 годы Кенигсберг находился под юрисдикцией российского правительства, став центром образованного генерал-губернаторства Восточная Пруссия. Жители города (в том числе и Кант) присягнули на верность императрице Елизавете. После заключения Петербургского мирного договора в 1762 году российский император Петр Третий вернул Кенигсберг Пруссии.