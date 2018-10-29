Аэропорту Калининграда могут присвоить имя Иммануила Канта

КАЛИНИНГРАД, 29 окт — РИА Новости. Имя философа Иммануила Канта внесено в лонг-лист имен-претендентов для присвоения калининградскому аэропорту в рамках проекта "Великие имена России", сообщила РИА Новости председатель общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева.

Ранее региональная палата уже сформировала список из 10 имен, куда попали военные деятели Иван Баграмян, Михаил Барклай де Толли, Александр Василевский, Кузьма Галицкий, Иван Черняховский, Александр Покрышкин, Петр Румянцев, а также императрица Елизавета Петровна, космонавт Виктор Пацаев и писатель Сергей Снегов.

"До 30 октября любой человек может зайти на сайт Великиеимена.рф и внести то имя, которое ему кажется правильным. Есть границы — 500 и более голосов, за философа Канта проголосовали не меньше, чем 500 человек, поэтому его имя внесли в список", — рассказала Аринцева.

После соцопроса из лонг-листа отберут три наиболее популярные фамилии, которые попадут в шорт-листы и выйдут на итоговое голосование. Пройдет оно с 8 по 30 ноября на сайте Великиеимена.рф.

С идеей присвоения международным аэропортам России имен великих российских соотечественников выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Координировать работу будет Общественная палата РФ. В проекте "Великие имена России" участвуют 45 аэропортов в стране.

Философ и ученый, родоначальник немецкой классической философии, Иммануил Кант родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград), где прожил всю свою жизнь. Написал труды, в которых обосновал многие философские идеи и учения, имеющие значение и для современной теоретической и практической философии, этики, культуры, политики, логики. Могила философа Канта находится у стен Кафедрального собора в Калининграде.

Во время Семилетней войны — с 1758 по 1762 годы Кенигсберг находился под юрисдикцией российского правительства, став центром образованного генерал-губернаторства Восточная Пруссия. Жители города (в том числе и Кант) присягнули на верность императрице Елизавете. После заключения Петербургского мирного договора в 1762 году российский император Петр Третий вернул Кенигсберг Пруссии.