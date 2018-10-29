В Нижнем Новгороде вскрыли капсулу с посланием комсомольцев 1968 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Быть верными идеям Ленина и готовыми пожертвовать собой ради родины и советского народа — такие пожелания оставили комсомольцы в послании потомкам 50 лет назад в Нижнем Новгороде, который тогда назывался городом Горьким.

Капсулу с посланием потомкам от комсомольцев 1968 года вскрыли в Нижнем Новгороде в день столетия ВЛКСМ 29 октября.

"Будущие, к вам обращаемся мы! Наша цель — построить коммунизм, и этой священной цели мы верны. Вы будете петь другие песни и читать другие стихи, любить других парней и девчат. Но вы будете так же молоды, как мы сегодня. Вы будете так же преданы делу партии, как и мы. Любите Родину, наш советский народ и будьте готовы ради них пожертвовать всем. Мы отдадим все силы ради вашего светлого будущего. Будьте верны идеям Ленина", — говорится в послании горьковских комсомольцев.

Идея закладки капсулы принадлежит Валентину Дурнову, который в 60-е годы прошлого столетия занимал должность первого секретаря комитета комсомола Автозаводского района. Именно он вскрыл и зачитал послание, оставленное в 1968 году будущему поколению.

"Конечно, мы тогда думали о другом. Мы рассчитывали, что комсомол вечен. И вложили в капсулу открытку с поздравлением первого секретаря райкома комсомола Автозаводского района в 2018 году со столетним юбилеем ВЛКСМ", — заявил Дурнов.

Пролежавшее полвека в капсуле послание потомкам, а также комсомольские значок и билет передали на хранение в музей воинской славы.

Продолжая традицию, члены районного совета старшеклассников и совета молодежи заложили новую капсулу, которую вскроют в 2045 году, в год столетия победы в Великой Отечественной войне.