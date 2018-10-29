Аксенов изучит вопрос национализации имущества "Меджлиса"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал изучить вопрос национализации имущества фонда "Крым" на полуострове, учредителем которого является лидер признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев.

Ранее курултай (общее собрание) мусульман Крыма обратился к властям республики с просьбой о передаче имущества, принадлежащего фонду "Крым" на полуострове, Духовному управлению мусульман Крыма.

"С точки зрения конкретных объектов, деталей не знаю, физически еще не успел посмотреть. Сегодня до конца дня посмотрю и выскажу свою позицию по этому вопросу. Национализация у нас закрыта как таковая. В теории да, все, что касается меджлиса*, конечно, под отдельным вопросом, это вражеская организация, которая желает зла республике Крым, поэтому, на мой взгляд, и меры должны быть соответствующие приняты", — сказал Аксенов журналистам.

При этом он подчеркнул, что к частному имуществу национализация в Крыму применяться не будет.

"Национализация применяться на территории республики не будет. В самых только каких-то особых случаях, исходя только из общей безопасности российского Крыма", — подчеркнул Аксенов.