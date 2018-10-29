В Туапсе три подтопленных детсада планируют начать работу со вторника

КРАСНОДАР, 29 окт — РИА Новости. Три подтопленных в Туапсе детсада планируют начать работу со вторника, все остальные соцобъекты города работают, сообщил РИА Новости глава Туапсинского района Анатолий Русин.

"Школы не работают, потому что каникулы. Детские сады сегодня все работают, кроме тех трех, в которых была вода. Сегодня готовимся. Завтра, если все будет нормально, запустим… Все (соцобъекты — ред.) работают, нет ничего больше пострадавшего", — сказал Русин.

Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.