В Туапсе три подтопленных детсада планируют начать работу со вторника

КРАСНОДАР, 29 окт — РИА Новости. Три подтопленных в Туапсе детсада планируют начать работу со вторника, все остальные соцобъекты города работают, сообщил РИА Новости глава Туапсинского района Анатолий Русин.
Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.