Песков прокомментировал идею пригласить Мегин Келли работать в России

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею пригласить работать американскую телеведущую Мегин Келли в российское СМИ, указал на ее высокую зарплату в США.

"Вы знаете, у нее зарплата очень большая. Я не знаю, РИА ФАН потянет или нет. Но опять же, это не наш вопрос, мы трудоустройством журналистов не занимаемся. Хотя, действительно, она брала очень энергичное и динамичное интервью у президента Путина", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как он относится к идее пригласить Келли в российские СМИ работать.

Келли 46 лет, она известная журналистка и телеведущая. Одна из причин такой известности — неоднократная критика со стороны американского президента Дональда Трампа. В июне 2017 года президент России Владимир Путин дал Келли интервью на тему российско-американских отношений, ранее она была модератором пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Келли уволена с должности ведущей на канале NBC за "расистские замечания". По данным издания, Келли осталась без работы после того, как в эфире программы Today Show высказала свое мнение в поддержку так называемого "блэкфейса" — театрального грима, который представляет собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. Как сообщает газета, сумма, которую телеканалу, возможно, придется выплатить Келли, составляет по контракту 69 миллионов долларов. Телеканал CNN сообщал, что NBC проводит переговоры с Келли по поводу того, на каких условиях она может покинуть подразделение компании NBC News.

В пятничном эфире руководитель дирекции информационных программ "Первого канала", ведущий вечерней программы "Время" Кирилл Клейменов пригласил Келли стать его соведущей, однако позже пресс-служба телеканала сообщила, что это было иронией, но на Первом канале все же готовы рассмотреть ее резюме.