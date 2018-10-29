Песков прокомментировал идею пригласить Мегин Келли работать в России

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею пригласить работать американскую телеведущую Мегин Келли в российское СМИ, указал на ее высокую зарплату в США.
"Вы знаете, у нее зарплата очень большая. Я не знаю, РИА ФАН потянет или нет. Но опять же, это не наш вопрос, мы трудоустройством журналистов не занимаемся. Хотя, действительно, она брала очень энергичное и динамичное интервью у президента Путина", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как он относится к идее пригласить Келли в российские СМИ работать.
Келли 46 лет, она известная журналистка и телеведущая. Одна из причин такой известности — неоднократная критика со стороны американского президента Дональда Трампа. В июне 2017 года президент России Владимир Путин дал Келли интервью на тему российско-американских отношений, ранее она была модератором пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме.
В пятничном эфире руководитель дирекции информационных программ "Первого канала", ведущий вечерней программы "Время" Кирилл Клейменов пригласил Келли стать его соведущей, однако позже пресс-служба телеканала сообщила, что это было иронией, но на Первом канале все же готовы рассмотреть ее резюме.