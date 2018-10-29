Строители готовы приступить к восстановлению колледжа в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Строители в понедельник готовы приступить к восстановлению пострадавшего из-за взрыва здания Керченского политехнического колледжа после работы следователей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Следователи должны закончить работу (в здании – ред.). В принципе, сегодня готовы зайти строители и уже начать проводить процедуру дефектовки. Главное понять, что случилось с несущими конструкциями. Предварительно… будет капитальный ремонт произведен. Колледж восстановим, причем даже в лучшем виде, чем было до этого", — сказал Аксенов журналистам.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.