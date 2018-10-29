МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Правильным было бы закрепить в законе возможность использовать материалы с камер, установленных на избирательных участках, в качестве доказательств в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я думаю, было бы правильно закрепить в уголовно-исполнительном законодательстве, что материалы видеорегистраторов, установленных на избирательных участках в день голосования, используются в ходе предварительного расследования и стадии судебного разбирательства в качестве доказательства", — сказала Москалькова в ходе выступления на научно-практической конференции "Выборы. Сегодня и завтра".

Москалькова также предлагает установить правило об обязательном использовании видеокамер на избирательных участках в день голосования.