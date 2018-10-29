В Петербурге ищут мужчину, который помог спасавшему собаку горожанину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Александр Ветров ищет мужчину, который помог ему выбраться из реки Фонтанки, когда он спасал свою собаку, соскользнувшую с моста.

Ветров в воскресенье сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", как накануне днем собака его супруги по кличке Булочка соскользнула в Фонтанку с Горсткина моста в Адмиралтейском районе. Мужчина доплыл до щенка и добрался с ним до набережной, но ослаб из-за ледяной воды.

"Если бы не неизвестный мужчина, который прыгнул в воду и помог мне и собаке выбраться, то история могла бы закончиться очень печально. Помогите найти этого героя в зеленой шапке. Наша семья очень хочет его отблагодарить", — написал Ветров.

Как сообщил Ветров РИА Новости, пока поиски спасителя не увенчались успехом.

"К сожалению, нет", — ответил он на вопрос, удалось ли найти неизвестного.

По словам Ветрова, выбравшись на набережную, этот человек "просто ушел". По словам Ветрова, ни он сам, ни его собака не пострадали после вынужденного купания в Фонтанке и сейчас чувствуют себя хорошо.