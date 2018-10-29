Антисемитизма и ксенофобии в России нет, заявила Матвиенко

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Антисемитизма и ксенофобии в России нет, хотя в целом ряде западных государств нетерпимость к другим нациям и религиям только активизируется, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Не может не вызывать озабоченности то, что в разных точках планеты вновь активизируется антисемитизм, поднимают головы его носители. Это имеет место даже в государствах Европы, других странах, позиционирующих себя в качестве эталона цивилизованности, демократии, соблюдения прав и свобод человека", — заявила она на Второй московской конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму в Москве.

Тем приятнее говорить об отсутствии этой проблемы в современной России, подчеркнула спикер.

"Готовясь к сегодняшнему выступлению, я прочла отчеты о так называемом уровне антисемитизма в России за 2017-й и первое полугодие нынешнего года. Вот что в них говорится: "…Нам не известны нападения или акты вандализма, совершенные явно на почве антисемитизма", — отметила Матвиенко.

Отсутствия антисемитизма в России, убеждена она, удалось добиться благодаря последовательной государственной политике, принятию и реализации законов, направленных против любых проявлений экстремизма, разжигания социальной, национальной, конфессиональной вражды.

"Сам дух нашего законодательства направлен на консолидацию многонационального народа России. Антисемитизма и ксенофобии в России нет. И быть не должно", — заключила спикер.