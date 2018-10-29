В Москве назвали самые редкие детские имена в сентябре

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Наиболее редкими детскими именами в сентябре стали Лада, Аделя, Назар и Имран, следует из данных управления записи актов гражданского состояния Москвы, опубликованных на портале открытых данных правительства столицы.

Согласно опубликованной информации, самыми популярными женскими именами в сентябре 2018 года в столице стали София, Мария и Анна, мужскими — Александр, Максим и Михаил.

Самыми редкими женскими именами стали Лада, Аделя, Мелания, мужскими — Назар, Имран, Тихон.