В крымских больницах остаются 25 пострадавших в керченском колледже

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Двадцать пять пострадавших в результате стрельбы и взрывов в керченском политехническом колледже по-прежнему находятся в стационарах Крыма, состояние пациентов стабильное, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

Один пострадавший в колледже в Керчи обратился к врачам спустя 10 дней после нападения на учебное заведение, его госпитализировали в керченскую городскую больницу №1, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

"Все 25 пострадавших находятся в стационарах больниц в Керчи и Симферополе, состояние всех стабильное", — сказала пресс-секретарь минздрава региона.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

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