Москалькова рассказала о состоянии здоровья Сенцова

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, что почти каждый день получает информацию о самочувствии отбывающего в РФ наказание за терроризм Олега Сенцова, который завершил голодовку, и отметила, что с его стороны жалоб нет.

"Я полностью в курсе о его состоянии здоровья, его настроении, его самочувствии. Его посещает и уполномоченный по правам человека (в Ямало-Ненецком автономном округе) Анатолий Иванович Сак, (он) почти что ежедневно информирует о ситуации вообще в Ямало-Ненецком автономном округе, ну и, конечно, по Олегу Сенцову, потому что важно, чтобы он выходил из голодовки с соблюдением всех правил", — сказала агентству Москалькова.

Она пояснила, что со стороны Сенцова жалоб нет, он ежедневно находится под наблюдением врачей.

"С его стороны жалоб нет, каждый день под наблюдением врачей. Поэтому здесь все слава богу нормально", — заключила она.

Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков.

В начале октября Сенцов прекратил голодовку, началась его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Экстремистское движение, запрещенное в России