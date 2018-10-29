МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ГИБДД не сумела вынести постановления о более чем пяти миллионах штрафов из-за технической ошибки, которая возникла в базе данных, об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на начальника госавтоинспекции Михаила Черникова.
"То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато", — сказал он.
В результате программа, которая формирует постановление, отправляла документ в корзину, пишет издание со ссылкой на свои источники.
С учетом того, что в 2017 году в столице при помощи камер было вынесено 24,6 миллиона штрафов, а в 2016 году — 25,1 миллиона, то речь идет о 10% неоформленных нарушений за два года, отмечает "Коммерсантъ".
Ранее СМИ сообщали, что срок хранения штрафных писем от ГИБДД в почтовых отделениях сократится с 30 до 7 дней. Соответствующие поправки к приказу о правилах оказания услуг почтовой связи разработали в Минкомсвязи.