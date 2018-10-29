СМИ: россиянам по ошибке списали более пяти миллионов автомобильных штрафов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. ГИБДД не сумела вынести постановления о более чем пяти миллионах штрафов из-за технической ошибки, которая возникла в базе данных, об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на начальника госавтоинспекции Михаила Черникова.

Как рассказал Черников на конференции в Сочи, сбой произошел в Москве из-за "некорректного слияния баз данных" федеральной информационной системы (ФИС), которая используется, среди прочего, центрами автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), которые выносят постановления на основании показания камер.

"То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато", — сказал он.

В результате программа, которая формирует постановление, отправляла документ в корзину, пишет издание со ссылкой на свои источники.

С учетом того, что в 2017 году в столице при помощи камер было вынесено 24,6 миллиона штрафов, а в 2016 году — 25,1 миллиона, то речь идет о 10% неоформленных нарушений за два года, отмечает "Коммерсантъ".

В регионах страны существует схожая проблема, пишет газета, однако именно в Москве она выражена ярче всего, так как на столицу приходится 25-30% всех фиксируемых административных правонарушений по причине работы наибольшего количества камер.

Ранее СМИ сообщали, что срок хранения штрафных писем от ГИБДД в почтовых отделениях сократится с 30 до 7 дней. Соответствующие поправки к приказу о правилах оказания услуг почтовой связи разработали в Минкомсвязи.