В Госдуме предложили создать в России "зоополицию"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат ГД Василий Власов (ЛДПР) предложил создать в структуре МВД или Россельхознадзора "зоополицию", которая бы могла заниматься контролем над соблюдением прав животных и пресечением жестокого обращения с ними.

Ранее сообщалось о ряде случаев жестокого обращения с животными. Одним из самых громких стало дело "хабаровских живодерок", снимавших на видео расправы над животными.

"Принимая во внимание негативную тенденцию по увеличению количества случаев жестокого обращения с животными, считаю необходимым создание в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации "зоополиции", в чьё ведение будет входить контроль над соблюдением прав животных и пресечение жестокого обращения с ними", — говорится в письме депутата к главе МВД Владимиру Колокольцеву, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По мнению парламентария, данное подразделение даже своим наличием будет оказывать превентивное воздействие на возможных правонарушителей. Власов также отметил, что случаи с живодерами заставили задуматься о необходимости комплексного решения данной проблемы.

"Со своей стороны считаю, что идеи гуманизма выходят за рамки отношений только между людьми. Приоритет вопросов экологии и защита окружающей среды — именно тот путь, по которому пытается двигаться прогрессивное человечество", — подчеркнул Власов.

Он также сообщил, что уже направил вице-премьеру Алексею Гордееву подобное предложение о создании в структуре Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору похожего подразделения.

В августе 2017 года Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по делу "хабаровских живодерок". Суд установил, что жертвами стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые участникам также назначены наказания. Алена Савченко признана виновной по ряду статей и получила четыре года и три месяца лишения свободы, Алина Орлова — три года и десять дней. Кроме того, за издевательства над животными и их убийства девушки получили по 150 часов обязательных работ. В декабре 2017 года, рассмотрев апелляцию осужденных, Хабаровский краевой суд снизил срок заключения для Савченко до четырех лет, Орловой — до трех лет, так как срок давности за преступления по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Оскорбление чувств верующих" истек.