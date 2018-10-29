Работу переправы с Сахалина на материк приостановили на трое суток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 окт — РИА Новости. Паромную переправу Сахалин – материк закрывают еще на трое суток, сообщил в понедельник РИА Новости заместитель генерального директора АО "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.

"Циклон, который 27 октября распространился по всему Татарскому проливу, разбушевался еще сильнее. В связи с этим работу морской переправы Ванино — Холмск продлили еще на три дня. Предварительно начало движения паромов назначено на вечер 31 октября", — рассказал собеседник агентства.

С начала октября морское сообщение Сахалина с материком работало не в полную силу из-за ремонта подъемно-переходного моста в порту Холмск. Сначала перевозки осуществлялись только ночью, затем руководство Сахалинского морского пароходства приняло решение о швартовке дизель-электроходов у специализированного причала №8.