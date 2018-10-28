В Москве на время прощания с Караченцовым ограничат движение транспорта

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Движение для автомобильного транспорта будет ограничено в Москве в понедельник в районе театра "Ленком" в связи с церемонией прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Николай Караченцов скончался в пятницу от остановки сердца на 74-м году жизни, прощание с ним пройдет в московском театре "Ленком" 29 октября с 9.00 до 13.00 мск, после чего актера похоронят в 14.00 мск на Троекуровском кладбище. Ограничения для автотранспорта в этот день будут введены на улице Малая Дмитровка от Большого Путинковского переулка до Успенского с 9.00 до 13.00 мск, уточнили в ведомстве в воскресенье.

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса — профессор Виктор Монюков). В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.