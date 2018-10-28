КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости. Лейтенанту полиции Степану Мерзликину, эвакуировавшему при подтоплении в Туапсе из детского сада 13 детей, объявили благодарность в райотделе МВД, рассказали РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что во время подтопления в Туапсе 24 октября лейтенант полиции Степан Мерзликин пришел забрать своего ребенка из детского сада "Голубая стрела". Детсад подтапливало. Совместно с воспитателями он начал выносить детей и передавать их прибывшим спасателям МЧС. Всего было эвакуировано 90 малышей, 13 из которых вынес лично Мерзликин.

"Ему (Мерзликину) благодарность в отделе объявили", — рассказали РИА Новости в пресс-службе полицейского главка.

Также управление сообщало об активном участии сотрудника райотдела ГИБДД капитана полиции Алексея Лебедева в спасении троих мужчин, которых едва не унесло рекой, в поселке Пригородный на трассе Майкоп-Туапсе 26 октября. После того, как мужчины были эвакуированы, полицейский продолжил несение службы, помогая водителям безопасно проехать через затопленный участок дороги. Данными о поощрении Лебедева в пресс-службе пока не располагают.

Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.