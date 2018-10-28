Первые пострадавшие от наводнения в Туапсинском районе получили компенсации

КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости. Первые пострадавшие от подтопления в Туапсинском районе Краснодарского края получили материальную помощь, сообщает администрация района.

Как ранее сообщалось, с субботы региональные власти начали выплачивать денежные компенсации и единовременные выплаты пострадавшим в результате ЧС.

"Первые из числа подтопленцев в Туапсинском районе уже получили материальную помощь… На сегодня в районе в список на получение единовременной материальной помощи внесены более 300 человек, а на компенсации по утрате имущества – свыше 180", — отмечает пресс-служба райадминистрации.

Как сообщается, при частичной утрате имущества первой необходимости сумма выплаты составляет 50 тысяч рублей, при полной утрате – 100 тысяч рублей на члена семьи. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По уточнённым данным ГУ МЧС по региону, в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов. На территориях был введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.