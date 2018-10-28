В Москве в ночь на воскресенье образовался первый снежный покров

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Снегопад, начавшийся в Москве вслед за дождями в субботу вечером, образовал в городе первый в этом сезоне снежный покров, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос" в воскресенье.

"Поздним вечером столичный регион оказался на пути теплого фронтального раздела, который спровоцировал снег, местами сильный, и образовал первый в этом сезоне временный снежный покров", — сказали в центре погоды.

По данным синоптиков, температура воздуха ночью опускалась до нуля градусов, но к утру повысилась до 5-7 градусов тепла, после чего снежный покров растаял, оставшись лишь частично на отдельных участках травы.

"Зима еще раз напомнила о своём скором наступлении", — отметили синоптики.