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Общество

Аэропорт Пулково предложили переименовать в честь Шнурова

(обновлено: 00:40 28.10.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛидер группы Ленинград Сергей Шнуров. Архивное фотоЛидер группы Ленинград Сергей Шнуров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Поклонники лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова обсуждают возможность назвать в его честь аэропорт Пулково в рамках общенационального конкурса по присвоению имен выдающихся соотечественников аэропортам, следует из сообщений на официальной странице музыканта в Instagram.

Россияне чаще всего хотят присвоить аэропортам имена военных и ученых
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Россияне чаще всего хотят присвоить аэропортам имена военных и ученых
Шнуров рядом со своей фотографией в пионерском галстуке разместил в Instagram информацию о том, что жители российских регионов якобы выдвинули его имя в качестве дополнительного названия аэропорта в Санкт-Петербурге. При этом на официальном сайте проекта "Великие имена России", предполагающего присвоение 45 российским аэропортам имен выдающихся соотечественников, в перечне предложений, касающихся Пулково, нет имени лидера "Ленинграда".

Некоторые пользователи в комментариях называют эту идею "шедевральной" и пишут о намерении проголосовать за предложение назвать Пулково в честь Шнурова на сайте общенационального конкурса. "Сергей, будет справедливо присвоить Ваше имя аэропорту! Вы олицетворяете собой душу русского народа без прикрас, без лицемерных масок и фальшивых гримас", — написала пользователь под ником ekaterinabezfamilnaia.

Другие участники дискуссии иронизируют по поводу возможного присвоения аэропорту в Петербурге дополнительного имени в честь Шнурова. "Как назвать лучше, аэропорт Шнуров или аэропорт Шнур, или аэропорт "Ленинград"?" — спрашивает пользователь _aleksandrfedorov_. Другой участник обсуждения предполагает, что самолеты будут приземляться в Петербурге под песню "В Питере — пить", а еще один пользователь шутит по поводу того, что при присвоении "Пулково" имени Шнурова объявления в аэропорту будут выдержаны в стиле его творчества.

 

Против инициативы назвать аэропорт в Петербурге в честь Шнурова уже выступило региональное отделение партии "Коммунисты России", которое, согласно сообщению партии, узнало об этом из СМИ. По мнению руководителя петербургского отделения "Коммунистов России" Сергея Малинковича, присваивать "Пулково" имя лидера "Ленинграда" "некорректно и недальновидно".

"Шнуров, бесспорно, способный музыкант, но объем ненормативной лексики в его песнях превышает всякие разумные пределы. Это может нравится трудным подросткам, но в корне противоречит традициям и петербургской, и ленинградской культуры…" — приводятся на сайте регионального отделения партии слова Малинковича.

Самолет в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московские аэропорты могут назвать в честь Станиславского и Ломоносова
Ранее в октябре зампредседателя комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию и спорту Общественной палаты Санкт-Петербурга Кристина Федосеева сообщала, что петербуржцы предложили назвать аэропорт Пулково в честь Петра Великого, Иосифа Бродского, Екатерины Второй, Александра Третьего и нескольких Героев СССР.

Конкурс инициирован Общественной палатой РФ при поддержке Русского географического общества, Общества русской словесности, Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества. В рамках проекта "Великие имена России" 45 российским аэропортам будут присвоены имена выдающихся соотечественников. Эти имена дополнят официальные наименования аэропортов международного и федерального значения.

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Общество
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Mikehebam
Аркаша Северный или Братья Жемчужные не подойдут? А при отлёте самолёта в динамиках аэропорта "Мурку" или "По тундре" играть.
00:15
28.10.2018
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spec03
Кто это вообще придумал? Гвоздь ему надо в голову брить.
00:31
28.10.2018
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