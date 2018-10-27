Песков рассказал, что подарил Путин коллегам на саммите в Стамбуле

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

СТАМБУЛ, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин привез своим коллегам, приехавшим в Стамбул на саммит по Сирии, подарки из Ханты-Мансийска, рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Рыбу, ягоды, орешки и другую снедь", — уточнил он.

Саммит по Сирии, в котором приняли участие президенты России, Франции и Турции Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Тайип Эрдоган, а также канцлер Германии Ангела Меркель, прошел в Стамбуле в субботу. Накануне российский лидер посетил Ханты-Мансийск, где провел заседание президентского Совета по межнациональным отношениям, встретился с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, а также посетил Музей природы и человека.

Путин привез Эрдогану, Меркель и Макрону в Стамбул подарки из Ханты-Мансийска: рыбу, ягоды, орешки и другую снедь pic.twitter.com/6uY2i7mV4A — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 октября 2018 г.

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