В гостиницах Кубани разместили 4000 человек из мест подтоплений

КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщает, что за период чрезвычайной ситуации в регионе им организовано размещение более четырех тысяч пострадавших из районов подтопления и пассажиров задержанных из-за паводка поездов.

"Министерство курортов… за период чрезвычайной ситуации в Туапсинском и Апшеронском районах организовало размещение более четырех тысяч пострадавших из районов подтопления и пассажиров РЖД, которые не могут покинуть Краснодарский край из-за нарушения в работе железной дороги. Для всех нуждающихся организовывается трансфер в гостиницы, горячее питание и комфортные условия проживания", — говорится в сообщении.

Ведомство также координирует работу по доставке пассажиров на вокзалы, к отходящим поездам, говорится в релизе.

"Сотрудники министерства в круглосуточном режиме дежурят на вокзалах Сочи, Туапсе, Горячего Ключа, Краснодаре", — отмечает орган власти.

Сообщается также об оказании помощи предприятиям санаторно-курортного комплекса в ликвидации последствий ЧС. Большая часть объектов уже полностью восстановила свою хозяйственную деятельность, отмечает минкурортов.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По информации властей Кубани, в результате ЧС оказались подтопленными почти 2,4 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше 5,5 тысячи человек. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.