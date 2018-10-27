На трех сочинских автодорогах восстановили движение транспорта

СОЧИ, 27 окт – РИА Новости. Движение транспорта восстановлено на трех автомобильных дорогах в Сочи, ход работ проинспектировал вице-губернатор региона Анатолий Вороновский, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Возобновлено движение между поселком Лазаревское и аулом Тхагапш. В результате выпадения аномального количества осадков здесь произошел размыв насыпи, разрушены водоотводные лотки. По всей дороге обнаружены участки схода селей, наносы грунта, забиты водопропускные трубы. В ликвидации последствий стихии задействовали семь единиц техники", — говорится в сообщении.

Также налажено транспортное сообщение между селами Тхагапш и Марьино и от станции Аше до аула Лыготх, подчеркнули в пресс-службе.

"Восстановлено транспортное сообщение между Тхагапшем и селом Марьино, где произошло полное перекрытие грунтом русла и подмостового пространства моста, отмечают в пресс-службе. По временной схеме работает проезд на автомобильной дороге от железнодорожной станции Аше до аула Лыготх. В настоящий момент производится очистка водопропускных труб, обеспечен пропуск воды, ведутся работы по восстановлению дорожного полотна, задействовано порядка 20 единиц техники", — добавили в администрации.

Отмечается, что на участке поселок Макопсе – аул Наджиго возобновлен проезд для спецтехники, ведутся работы по ликвидации последствий оползней, восстанавливается проезжая часть.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. МЧС сообщает о шести погибших и одной пропавшей без вести. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. По данным синоптиков, дожди в районах, пострадавших от стихии, продолжатся до конца пятницы, затем погода наладится.