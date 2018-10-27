"Российский Красный Крест" собирает помощь для пострадавших на Кубани

КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Краснодарское краевое отделение "Российского Красного Креста" открыло специальный счет для перевода средств на помощь пострадавшим от подтоплений на Кубани, сообщает администрация региона.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. По информации властей Кубани, подтоплены почти 2,4 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше 5,5 тысяч человек.

"Жители Краснодарского края и регионов России могут оказать финансовую помощь пострадавшим Туапсинского, Апшеронского районов и города Сочи, перечислив деньги", — говорится в сообщении. Банковские реквизиты приведены на сайте госоргана.