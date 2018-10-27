На Кубани в зоне подтопления восстановили энергоснабжение

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края. 25 октября 2018

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края. 25 октября 2018

КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Энергоснабжение в населенных пунктах, пострадавших от подтоплений в Краснодарском крае, восстановлено, но дома к электричеству пока не подключены, сообщает администрация региона.

"Энергоснабжение в населенных пунктах восстановлено полностью, но в дома не подключено", — сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сказанные им во время доклада президенту РФ Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий подтоплений.

"Магистрально мы подвели электроэнергию, теперь пушки завозим тепловые в дома, а потом будем подключать электричество", — приводятся слова Кондратьева.

В зоне подтопления оказались 29 населенных пунктов с населением более 5 тысяч человек, 2365 жилых дома.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.