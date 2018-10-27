На Кубани в зоне подтопления восстановили энергоснабжение

КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Энергоснабжение в населенных пунктах, пострадавших от подтоплений в Краснодарском крае, восстановлено, но дома к электричеству пока не подключены, сообщает администрация региона.
"Магистрально мы подвели электроэнергию, теперь пушки завозим тепловые в дома, а потом будем подключать электричество", — приводятся слова Кондратьева.
В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.