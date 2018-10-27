Пострадавшим на Кубани начнут перечислять компенсации уже в субботу

КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Первым 558 пострадавшим от наводнения в районах Краснодарского края уже в субботу перечислят денежные компенсации из бюджета, сообщает администрация Краснодарского края.

О начале выплат пострадавшим губернатор региона Вениамин Кондратьев доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в Сочи, отмечает пресс-служба администрации.

"В настоящий момент составляются списки пострадавших. Сейчас в утвержденных списках 558 человек, из них 105 — в Сочи, 160 — в Туапсинском районе, 293 — в Апшеронском. Средства из краевого бюджета переведут сегодня, в течение ближайших суток они поступят на счета пострадавших жителей", — говорится в сообщении.

Всего на осуществление выплат в краевом бюджете предусмотрено около 1 миллиарда рублей.

Как отмечают региональные власти, при частичной утрате имущества первой необходимости сумма составит 50 тысяч рублей, при полной утрате — 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего, находившегося в зоне ЧС. В Краснодарском крае работают круглосуточно горячие линии по вопросу выплат.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.