Реконструкция парка 850-летия Москвы близка к завершению

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Очередной этап реконструкции парка 850-летия Москвы, расположенного на юго-востоке столицы, завершён, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сейчас на этом месте сделан крупный спортивный комплекс, который представляет собой трассу для биатлона длиной 5 километров. Трасса обустроена по всем нормативам и требованиям спортивной федерации. Надо сказать, что в Москве это единственная такая трасса, которая будет работать круглогодично — зимой снег, лыжи, летом — катания на роликах", — отметил заммэра, добавив, что трасса для биатлона заработает для москвичей уже с ноября.
"Территория парка 850-летия Москвы развивается системно. Получилось примерно 180 гектаров обустроенной территории протяжённостью 12 километров. Но если взять противоположный берег со стороны южного округа, то там примерно 250 километров обустроенных территорий, начиная от Каширского шоссе и до МКАДа", — подчеркнул заммэра.
Он заметил, что все решения по обустройству городских пространств согласовываются с москвичами и учитывают их предложения, которыми они делятся на портале "Активный гражданин". "Создавая такие общественные пространства по месту жительства, мы даём возможность москвичам не уезжать далеко от своих домов, в центр, для проведения своего досуга. Все могут воспользоваться и парком Горького, и парком Сокольники, но по месту жительства такой досуг тоже должен быть организован", — добавил он.
Как сообщалось ранее, в парке 850-летия Москвы построят крупнейший в городе памп-трек — специальную велосипедную трассу, представляющую собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащую ровных участков. Он будет включать четыре трассы для спортсменов с разным уровнем подготовки общей протяженностью около 700 метров. Общая площадь площадки составит примерно 5 тысяч квадратных метров.