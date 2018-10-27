Реконструкция парка 850-летия Москвы близка к завершению

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Очередной этап реконструкции парка 850-летия Москвы, расположенного на юго-востоке столицы, завершён, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году мы в рамках программы развития общественных территорий обустроили примерно 80 территорий для досуга и занятий спортом. И среди них эта территория в районе Мариинского парка и Капотни площадью около 60 гектаров", — рассказал Бирюков в ходе осмотра работ.

"Сейчас на этом месте сделан крупный спортивный комплекс, который представляет собой трассу для биатлона длиной 5 километров. Трасса обустроена по всем нормативам и требованиям спортивной федерации. Надо сказать, что в Москве это единственная такая трасса, которая будет работать круглогодично — зимой снег, лыжи, летом — катания на роликах", — отметил заммэра, добавив, что трасса для биатлона заработает для москвичей уже с ноября.

"Территория парка 850-летия Москвы развивается системно. Получилось примерно 180 гектаров обустроенной территории протяжённостью 12 километров. Но если взять противоположный берег со стороны южного округа, то там примерно 250 километров обустроенных территорий, начиная от Каширского шоссе и до МКАДа", — подчеркнул заммэра.

По его словам, такое огромное пространство вдоль Москва-реки обустроено властями за последние три года. "Мы на этом не останавливаемся. В период предвыборных встреч мэр города Сергей Собянин, встречаясь с жителями района Капотни, согласился с их предложением, чтобы территория вдоль района Капотни до МКАДа была обустроена. В наших планах разработка концепции, обсуждение ее с жителями, и в следующем году мы приступим к обустройству", — сообщил вице-мэр.

Он заметил, что все решения по обустройству городских пространств согласовываются с москвичами и учитывают их предложения, которыми они делятся на портале "Активный гражданин". "Создавая такие общественные пространства по месту жительства, мы даём возможность москвичам не уезжать далеко от своих домов, в центр, для проведения своего досуга. Все могут воспользоваться и парком Горького, и парком Сокольники, но по месту жительства такой досуг тоже должен быть организован", — добавил он.

В ходе благоустройства в парке установлены 630 опор освещения, обустроены 6 детских и 6 спортивных площадок, 2 памп-трека, лыжероллерная трасса протяженностью 4,1 километра, площадки для выгула собак, а также велодорожка длиной 6,2 километра.

Как сообщалось ранее, в парке 850-летия Москвы построят крупнейший в городе памп-трек — специальную велосипедную трассу, представляющую собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащую ровных участков. Он будет включать четыре трассы для спортсменов с разным уровнем подготовки общей протяженностью около 700 метров. Общая площадь площадки составит примерно 5 тысяч квадратных метров.