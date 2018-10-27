В горные поселки Сочи доставили дизельные генераторы

СОЧИ, 27 окт – РИА Новости. Энергетики вертолетом доставили дизельные генераторы в несколько обесточенных горных поселков Сочи, которые из-за поврежденных дорог отрезаны от внешнего мира, сообщает пресс-служба "Кубаньэнерго".

По информации предприятия, специалисты задействовали авиацию для организации электроснабжения отдаленных горных поселков Лазаревского и Туапсинского района, доступ к которым невозможен из-за разрушенных дорог.

"Сейчас энергетики принимают меры, чтобы подать электроэнергию в несколько обесточенных горных поселков, которые из-за поврежденных дорог оказались отрезаны от внешнего мира. В населенные пункты, куда доступ до сих пор невозможен – к примеру, аул Наджиго, – с помощью вертолета доставлены дизель-генераторы и обслуживающий персонал. В аварийно-восстановительных работах в сочинском энергорайоне задействовано более 40 бригад, а также порядка 70 единиц техники", — говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановительные работы продолжатся в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. По данным "Кубаньэнерго", аномальные погодные условия стали причиной нарушения энергоснабжения более 33 тысяч потребителей и 31 социально-значимого объекта.