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Общество

Курултай Крыма попросил передать ДУМК имущество меджлиса*

(обновлено: 14:44 27.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВид на город Гурзуф. Архивное фотоВид на город Гурзуф. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Курултай (общее собрание) мусульман Крыма обратится к властям республики с просьбой о передаче имущества, принадлежащего фонду "Крым" на полуострове, Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК), сказал РИА Новости участник съезда, имам Симферопольского района Раим Гафаров.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ранее депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что курултай крымских татар может принять решение о национализации и передаче в собственность Духовного управления мусульман Крыма имущества фонда "Крым", учредителем которого является бывший глава запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Мустафа Джемилев.

"Решение принято курултаем, с просьбой к властям о передаче прав (на эту собственность) Духовному управлению мусульман Крыма. В решении сказано, что это имущество рассматривается как имущество крымско-татарского народа", — сказал Гафаров РИА Новости.

Гафаров не уточнил, о каком именно имуществе идет речь.

По данным депутата Госдумы Руслана Бальбека, в списке имущества, которое может быть передано ДУМК, — квартиры, помещения, оборудованные под медицинскую клинику, а также здание в центре Симферополя, где до 2014 года располагалось руководство меджлиса*. Ранее планировалось разместить в нем крымско-татарский музей, однако здание несколько лет стоит опечатанным.

Задержание членов Меджлиса крымско-татарского народа* (запрещенная в России экстремистская организация)
© Фото : пресс-служба УФСБ РФ по РК
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Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов сказал в комментарии журналистам, что решением курултая ДУМК будут переданы здание в Симферополе на улице Шмидта, где ранее располагалось руководство меджлиса, а также недвижимость в селе Пионерское, где должна была быть открыта больница, а также еще несколько объектов.

"Это здание (в Симферополе) было приобретено на благотворительные средства, оно принадлежит народу. Оно не является имуществом какого–то лица. Курултай решил, чтобы ДУМК взял это имущество на себя", — сказал Исмаилов.

Он отметил, что в дальнейшем юридическое оформление смены собственника будет проходить в консультации с крымскими властями. Он добавил, что в бывшем здании меджлиса в Симферополе планируется разместить музей крымско-татарской культуры.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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sizif8
Насколько я помню, так называемое здание меджлиса никогда им не приобреталось, а было передано бесплатно по распоряжению Кучмы совету из татар при президенте Украины. Это было сделано потому, что меджлис при Украине никогда не был официально зарегистрирован, так как его Устав базировался на решениях Курултая Крыма, который противоречил конституции Украины (конечной целью меджлиса провозглашалось создание независимого государства крымских татар на территории Крыма, все ресурсы Крыма (земля, недра и др.) провозглашались исключительной собственностью крымскотатарского народа). Чтобы избежать юридической коллизии, Кучма легализовал руководство меджлиса, введя членов меджлиса в созданный его же указом совет крымскотатарского народа при президенте Украины. Вот этому совету (а не меджлису) и было передано одно из лучших старинных зданий в центре Симферополя.
15:13
27.10.2018
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