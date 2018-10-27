МЧС предупредило москвичей об усилении ветра в субботу вечером

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил москвичей о прогнозируемом усилении ветра и дожде в субботу вечером, сообщила пресс-служба ведомства.

"По информации Росгидромета, в период с 20.00 часов 27 октября до 04.00 часов 28 октября в Москве местами ожидаются порывы ветра 12-17 метров в секунду, дождь", — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями при сильном ветре. Также рекомендуется парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.