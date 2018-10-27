РЖД попросили пассажиров на Кубани покупать билеты через интернет

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. РЖД просят пассажиров в Краснодарском регионе, которые только планируют поездку, по возможности приобретать билеты через сайт или приложение из-за загруженности касс, говорится в сообщении компании.
"В настоящее время все силы билетных касс в краснодарском регионе направлены на переоформление билетов задержанных и отмененных поездов. Просим пассажиров, которые только планируют свою поездку, с пониманием отнестись к данной ситуации и по возможности приобретать билеты на сайте ОАО "РЖД" или через мобильное приложение РЖД", — говорится в сообщении компании в субботу.
Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.