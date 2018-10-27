РЖД попросили пассажиров на Кубани покупать билеты через интернет

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. РЖД просят пассажиров в Краснодарском регионе, которые только планируют поездку, по возможности приобретать билеты через сайт или приложение из-за загруженности касс, говорится в сообщении компании.

РЖД вводят в график поезда в сообщении с Адлером, движение которых было нарушено из-за наводнения в регионе. Часть пассажиров уже отправлены поездами, для некоторых по их желанию железнодорожники купили авиабилеты за свой счёт. Пассажиры, чья поездка была прервана или отменена с 24 по 26 октября, могут переоформить билеты на поезда отправлением 27 октября и в следующие дни бесплатно, или вернуть их, получив полную стоимость.

"В настоящее время все силы билетных касс в краснодарском регионе направлены на переоформление билетов задержанных и отмененных поездов. Просим пассажиров, которые только планируют свою поездку, с пониманием отнестись к данной ситуации и по возможности приобретать билеты на сайте ОАО "РЖД" или через мобильное приложение РЖД", — говорится в сообщении компании в субботу.

Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.