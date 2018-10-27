СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Решение о национализации и передаче в собственность духовного управления мусульман Крыма имущества фонда "Крым", учредителем которого является бывший глава запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, может быть принято на проходящем в субботу в Симферополе курултае мусульман, заявил в кулуарах форума депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

"Исторически сложилось так, что единоличным собственником объектов оказался Мустафа Джемилев. Мусульмане Крыма считают, что это несправедливо. Это решение будет больше политическим о национализации всего имущества, которое передавалось фонду "Крым", единственным учредителем которого оказался Джемилев. Думаю, будет принято решение о передаче этого имущества духовному управлению мусульман Крыма", — сказал Бальбек журналистам.

Если предложение будет поддержано курултаем, властями Крыма будет реализован правовой механизм национализации, заметил Бальбек.

По данным депутата, могут быть национализированы квартиры, помещения, оборудованные под медицинскую клинику, а также здание в центре Симферополя, где до 2014 года располагалось руководство меджлиса. Ранее планировалось разместить в нем крымско-татарский музей, однако здание несколько лет стоит опечатанным.

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