СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Решение о национализации и передаче в собственность духовного управления мусульман Крыма имущества фонда "Крым", учредителем которого является бывший глава запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, может быть принято на проходящем в субботу в Симферополе курултае мусульман, заявил в кулуарах форума депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
Если предложение будет поддержано курултаем, властями Крыма будет реализован правовой механизм национализации, заметил Бальбек.
По данным депутата, могут быть национализированы квартиры, помещения, оборудованные под медицинскую клинику, а также здание в центре Симферополя, где до 2014 года располагалось руководство меджлиса. Ранее планировалось разместить в нем крымско-татарский музей, однако здание несколько лет стоит опечатанным.
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