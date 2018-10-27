В новой Москве открыли Стену памяти жертвам репрессий

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Открытие Стены памяти и акция поминовения жертв репрессий прошли в новой Москве на бывшем спецобъекте НКВД СССР "Коммунарка", передает корреспондент РИА Новости.

Среди участников мероприятия были председатель СПЧ Михаил Федотов, настоятель Храма святых Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке иеромонах Ермоген, председатель правления Международного Мемориала Ян Рачинский, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, а также дети и внуки расстрелянных, члены общественных и правозащитных организаций.

"Дорогие друзья, наконец-то мы сможем сегодня с вами увидеть эту Стену памяти, сможем ее открыть, сможем увидеть имена тех, кто здесь покоится в этой земле", — сказал собравшимся Федотов.

Бывший спецобъект НКВД СССР "Коммунарка" – одно из пяти известных мест массовых захоронений расстрелянных в Москве. Со 2 сентября 1937 года по 24 ноября 1941 года на территории "Коммунарки" были захоронены 6609 человек. Их имена, выявленные по расстрельным актам в Центральном архиве ФСБ, помещены на Стену памяти.

На расстрельном полигоне "Коммунарка" сегодня открывают мемориал "Стена Памяти". С именами убитых здесь жертв сталинизма. pic.twitter.com/UyXDJRtw49 — Stanislav Kryuchkov (@ru_photography) 27 октября 2018 г.

Вплоть до конца советской власти "Коммунарка" оставалась охраняемым спецобъектом органов госбезопасности. О существовании здесь захоронения стало известно лишь в 1991 году. Территория расстрельного полигона в "Коммунарке" только весной 1999 года передана от ФСБ РФ в ведение Русской Православной Церкви. В 2007 году был выстроен и освящен храм свв. Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке.