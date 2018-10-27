Путин пообещал выделить бюджетные средства для пострадавших на Кубани

Владимир Путин, министр по делам гражданской обороны Евгений Зиничев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи. 27 октября 2018

Владимир Путин, министр по делам гражданской обороны Евгений Зиничев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи. 27 октября 2018

СОЧИ, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе МЧС Евгению Зиничеву оказать всю необходимую помощь пострадавшим от подтопления в регионе и пообещал, что в случае необходимости будет оказана поддержка и из федерального центра.

Путин вызвал Кондратьева и Зиничева, чтобы узнать последние данные об обстановке в районах Краснодарского края, попавших в чрезвычайную ситуацию. "К сожалению, не обошлось без потерь, инфраструктура разрушена в значительной степени", — констатировал президент.

"Нужно сделать все, чтобы людям помочь… Если нужна помощь из федерального центра, сформулируйте", — поручил глава государства.

"Надо оценить объем потерь и определить, кому, в каком объеме нужно оказать помощь… Если какая-то дополнительная помощь будет нужна, сразу мне доложите", — потребовал он.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.