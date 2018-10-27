Глава Минвостокразвития взял под опеку совенка с поврежденным крылом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт – РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока России Александр Козлов сообщил РИА Новости, что стал опекуном молодого совенка, которого нельзя выпустить в естественную среду обитания из-за повреждения крыла.

В Амурском эколого-биологическом центре, куда попадают в основном раненые или оставшиеся без родителей в малом возрасте животные и птицы, не способные самостоятельно выжить в естественной среде, проводится программа "Возьми животное под опеку". В центре содержатся медведи, лисы, волки, еноты, экзотические животные, представлено большое разнообразие птиц.

Как рассказали сотрудники зоопарка, любой желающий может взять под опеку животное или птицу, заключив официальный договор с эколого-биологическим центром. Средства, которые по договору опекун перечисляет на содержание питомца, направляются в основном на лечение и закупку специальных кормов.

Глава Минвостокразвития взял под опеку недавно найденного детьми прямо в городе молодого совенка, у которого повреждено крыло. "Давно хотел поучаствовать в этой доброй программе – взять животное под опеку, а тут как раз незадолго до моего приезда ребята совенка нашли. Теперь предлагаю всем поучаствовать в конкурсе на выбор имени для птицы", — сказал РИА Новости Козлов.